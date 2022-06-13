اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس مجلس القيادة اليمنى يزور مشيخة الأزهر والعاصمة الإدارية الجديدة "صور"

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:11 م
رئيس مجلس القيادة اليمنى يزور مشيخة الأزهر والعاصمة الإدارية الجديدة "صور" رئيس مجلس القياده اليمنى وشيخ الازهر

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زار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، اليوم الاثنين، مشيخة الأزهر، حيث كان في استقبالهم شيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، وعلماء الأزهر الشريف.

وأشاد العليمي بالدور الكبير الذي يضطلع به الأزهر الشريف، في نشر ثقافة الاعتدال والوسطية ومواجهة أفكار الإرهاب والتطرف والغلو.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن الأزهر كان وسيظل بالنسبة لليمنيين، منارة كبرى لإعلاء قيم الاسلام، وإشاعة الحوار والتعايش بين الحضارات والديانات السماوية.

وتحدث العليمي خلال اللقاء بشيخ وعلماء الأزهر، حول الظروف القاهرة التي يعيشها اليمن جراء الحرب التي فجرتها العناصر الحوثية، وما يتطلبه ذلك من دعم وإسناد عربي وإسلامي لمواجهة الأفكار الهدامة، وحملة التغرير الواسعة بشباب وأطفال البلاد، واستقطابهم إلى محارق الموت والضلال.

وأعرب مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء مجلس القيادة عن ثقتهم بتفعيل دور الأزهر الشريف للمساعدة في تأهيل وتدريب الائمة اليمنيين على نهج الاعتدال وتفنيد خطاب الخرافة، والحق الإلهي، وولاية الفقيه الذي يكرسه عملاء الجهات الخارجية في اليمن.

من جانبه رحب إمام الأزهر الدكتور أحمد الطيب الرئيس وأعضاء مجلس القيادة، والوفد المرافق لهم، وهنأهم بتولي السلطة في البلاد.

واكد الدكتور الطيب، استعداد الأزهر الشريف لتقديم كافة أشكال الدعم ذات الصلة بمهام المشيخة الإسلامية، بما في ذلك زيادة عدد المنح الدراسية للطلاب اليمنيين، وبناء خطة منسقة بين الجانبين لتأهيل الأئمة والدعاة على ثقافة الاعتدال والوسطية، ومكافحة خطاب العنف، والإرهاب والتضليل.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، وسفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم.

رئيس مجلس القيادة اليمني يزور شيخ الأزهر (1)
رئيس مجلس القيادة اليمني يزور شيخ الأزهر (1)

 

رئيس مجلس القيادة اليمني يزور شيخ الأزهر (2)
رئيس مجلس القيادة اليمني يزور شيخ الأزهر (2)

 

رئيس مجلس القيادة اليمني يزور شيخ الأزهر (3)
رئيس مجلس القيادة اليمني يزور شيخ الأزهر (3)

 


رئيس مجلس القياده اليمنى وشيخ الازهر

شيخ الازهر

رئيس مجلس القياده اليمنى

اليمن

الازهر



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