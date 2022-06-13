رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الامتحانات بكلية الهندسة

الغربية عادل ضرة

أجرى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات بكلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباى، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد نصر القائم باعمال عميد الكلية.

وأشاد رئيس الجامعة، بالجهود المبذولة من قيادات الكلية والقائمين على أعمال الامتحانات لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام الطلاب بارتداء الكمامات، موجهاً جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأفراد الأمن الإدارى بمواجهة أي حالات استهتار من الطلاب ومنع التجمعات للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وحرص الدكتور محمود ذكي خلال جولته، على تفقد اللجان والمدرجات وتبادل الحوار مع الطلاب للاطمئنان على توفير بيئة مناسبة تمكن الطلاب من التركيز، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم في أدائهم للامتحانات.

وأفاد الدكتور أحمد نصر القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، أن إجمالى أعداد الطلاب الذين أدوا الأمتحانات اليوم بلغ 1776 طالباً وطالبةً، مقسمين على 124 لجنة بعدد من التخصصات منها تخصص العمارة، والطاقة المتجددة، والتشييد، وتخصص الميكاترونيات، بينما بلغ اجمالى أعداد الطلاب الذين أدوا الأمتحانات اليوم فى الدراسات العليا لمراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة 69 طالباً وطالبة، مقسمين على 12 لجنة بعدد من التخصصات منها تخصص هندسة الانشاءات، وهندسة القوى والآلات الكهربائية، والهندسة المعمارية، وهندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية.