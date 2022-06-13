رئيس جامعة القناة: خطة لتأمين طبي متكامل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

تابع الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة القناة السويس، مساء اليوم ، سير العمل بوحدة الطوارئ بالمستشفى الجامعي للوقوف على الخدمات الطبية العاجلة داخل العيادات خلال اليوم، موكدًا أن الوحدة تستقبل يوميًا ما يزيد عن 800 حالة ويبذل الفريق الطبي وهيئة التمريض قصارى جهدهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وخلال جولته استمع رئيس جامعة قناة السويس لمطالب عدد من المرضى المتعلقة بآلية سير العمل بالعيادات، ووجه مسؤولي العيادات المختلفة إلى حسن معاملة المرضى ورفع مستوى الآداء والاستعداد المستمر لإستقبال الحالات الطارئة وحالات الحوادث وسرعة التعامل مع المعوقات التى تواجه المرضى كما حرص على متابعة كفاءة وسرعة الخدمة المقدمة للمرضى، ومدى توافر المستلزمات الطبية، وتواجد الأطباء وطواقم التمريض وانضباط جدول المناوبات، وذلك ليكون قسم الطوارئ فى أعلى حالات الاستعداد لاستقبال المرضى.

وفي بيان له أثناء الجولة، أعلن رئيس الجامعة، أنه تم رفع الأساسات لمبنى العيادات الخارجية الجديد بالمستشفى الجامعي الذي يضم 4 طوابق على مساحة 2300 متر مربع للدور الواحد تشمل كافة التخصصات الطبية حتى التخصصات الدقيقة مؤكداً أن هذا المبنى سيحدث نقله نوعية فى الخدمات الطبية على مستوى إقليم القناة وسيناء وسيعمل على رفع عبء كبير عن كاهل المواطن من عناء السفر وندرة التخصصات.

رافق رئيس الجامعة بجولته الدكتور عادل حسن، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والذى عرض تقريرًا موجزًا عن سير العمل بالأقسام الداخلية التى يتم تطويرها مؤكداً أنه فى غضون أيام ستتم مجموعة من الافتتاحات المتميزة داخل المستشفى تشمل الرعاية المركزة الجديدة والعمليات الكبرى والتعقيم المركز.