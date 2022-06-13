رئيس الرقابة الإدارية يلتقى نظيره العراقى القاضى جواد الساعدى

كتب محمد أبو ضيف

التقى اليوم الإثنين الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، القاضى علاء جواد الساعدي رئيس هيئة النزاهة العراقية، كما التقى عبد الشافي برئيس وفد المغرب عبد العزيز الهوارى ممثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمغرب، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلي في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات والاهتمام بالتدريب فى المجالات المرتبطة.

وذلك على هامش جلسات الدورة الثالثة عشر لفريق استعراض آلية التنفيذ والدورة الثالثة عشر للفريق العامل الحكومى مفتوح العضوية المعنى بمنع الفساد المنعقدتين بفيينا.