رئيس أكاديمية البحث العلمى: إنشاء المركز العلمى البيطرى للأبحاث شيء غير مسبوق

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن ما يحدث فى مصر من إنشاء مشروعات ضخمة من الإنتاج الحيوانى والألبان، وكذلك إنشاء المركز العلمى البيطرى للأبحاث والتدريب، شيء غير مسبوق، وجديد على ثقافتنا، لأننا كان طوال عمرنا نتحدث عن أن البحث العلمى يجب أن يرتبط بالصناعة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن المركز العلمى البيطرى للأبحاث والتدريب، إضافة كبيرة فى مجال البحث العلمى، وبناء قاعدة قوية فى مجال البحث العلمي.

وأشاد رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، باهتمام الدولة بالبحث العلمى، وحتى فى المشروعات الاقتصادية، فهو تطور كبير، مشيرا إلى أهمية الخبرات فى هذا المجال.