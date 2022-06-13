اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 09:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس أكاديمية البحث العلمى: إنشاء المركز العلمى البيطرى للأبحاث شيء غير مسبوق

الإثنين، 13 يونيو 2022 08:37 م
رئيس أكاديمية البحث العلمى: إنشاء المركز العلمى البيطرى للأبحاث شيء غير مسبوق الدكتور محمود صقر
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن ما يحدث فى مصر من إنشاء مشروعات ضخمة من الإنتاج الحيوانى والألبان، وكذلك إنشاء المركز العلمى البيطرى للأبحاث والتدريب، شيء غير مسبوق، وجديد على ثقافتنا، لأننا كان طوال عمرنا نتحدث عن أن البحث العلمى يجب أن يرتبط بالصناعة.

 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن المركز العلمى البيطرى للأبحاث والتدريب، إضافة كبيرة فى مجال البحث العلمى، وبناء قاعدة قوية فى مجال البحث العلمي.

 

وأشاد رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، باهتمام الدولة بالبحث العلمى، وحتى فى المشروعات الاقتصادية، فهو تطور كبير، مشيرا إلى أهمية الخبرات فى هذا المجال. 


البحث العلمي

المركز البيطري

الصناعه

الإنتاج الحيواني





مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة