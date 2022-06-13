اليوم السابع
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رئيسة المفوضية الأوروبية تزور مصر بعد غد الأربعاء

الإثنين، 13 يونيو 2022 10:14 م
رئيسة المفوضية الأوروبية تزور مصر بعد غد الأربعاء أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية
أ ش أ

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علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ستصل بعد غد الأربعاء، إلى القاهرة، في زيارة تلتقي خلالها وعدد من كبار المسئولين المصريين.

وتأتي الزيارة في إطار جولة رئيسة المفوضية، والتي بدأت اليوم الإثنين بالمنطقة لزيارة أربع دول من بينها مصر.

ومن المنتظر أن تتناول اللقاءات التي تعقدها رئيسة المفوضية بالقاهرة، العلاقات المصرية الأوروبية المتميزة والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن جانب آخر..تقوم كادري سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي بزيارة مصر غدا الثلاثاء.

وتعقد المفوضة الأوروبية خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسئولين، لبحث تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

وتأتي زيارة كل من رئيسة المفوضية والمفوضة الأوروبية للطاقة إلى مصر قبل أيام من اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يعقد في التاسع عشر من الشهر الجاري بلكسمبورج برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ووزير الخارجية سامح شكري، والذي من المنتظر أن يتم خلاله اعتماد وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حتى عام 2027.

 


رئيسة المفوضية الأوروبية

مصر

المفوضية الأوروبية

العلاقات المصرية الاوروبية



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