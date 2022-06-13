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دونيتسك: مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 نتيجة قصف قوات كييف

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:48 م
دونيتسك: مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 نتيجة قصف قوات كييف اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلن مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية، أن أربعة مدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية لقوا مصرعهم، وأصيب 20 آخرون خلال اليوم الأخير، نتيجة قصف قوات كييف الأعنف منذ بداية النزاع، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار: "لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حي بودينوفسكي في دونيتسك، حيث سقطت القذائف على السوق، كما قتلت امرأة في ليوبوفكا.

وتابع مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية: جرح 15 شخصا في منطقة بودينوفسكي في دونيتسك وأربعة في كويبيشيفسكي وشخص واحد في جورلوفكا، ولم يُسجل مثل هذا الهجوم غير المسبوق من حيث القوة والكثافة ومدة الهجوم على عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية خلال فترة النزاع المسلح بأكملها. حيث أنه وفي غضون ساعتين، تم إطلاق ما يقرب من 300 صاروخ وقذيفة مدفعية.

 

 


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