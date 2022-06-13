دعم 26 متدربا من مديرى الوحدات الصحية بالأقصر على معايير اعتماد الرعاية الأولية

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات البرنامج التدريبي على معايير اعتماد الرعاية الأولية المقدم للوحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وذلك فى إطار سعي الهيئة العامة للرعاية الصحية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة، والوصول إلى التكلفة العادلة للخدمات المقدمة، وربطها بالمعدلات المعيارية لتكلفة الخدمات الطبية لتقديم أفضل رعاية صحية بأحدث الطرق العالمية للعلاج.

وتم خلال الفعاليات تنظيم برنامجًا تدريبيًا على معايير الاعتماد الخاصة بالرعاية الأولية، استهدف التدريب حوالي 26 متدربًا من مديري الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، ومسئولي رضاء المنتفعين، ومسئولي الجودة، و الصيدلي الأول بوحدات "وحدة طب أسرة الشغب ، مركز طب أسرة العوامية ، مركز طب أسرة الأقصر ، مركز طب أسرة الكرنك الجديد " التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وارتكز التدريب على عدة محاور شملت شرح معايير اعتماد الرعاية الأولية لفريق العمل بالوحدات والمراكز السالف ذكرها، مثل:- (تقديم الرعاية المتكاملة وضمان استمراريتها - ثقافة الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض - إدارة الدواء وسلامته)، وقام بالتدريب كل من الدكتور محمد اللبان عضو إدارة الجودة ومكافحة العدوى بهيئة الرعاية الصحية، وأحمد عبد العزيز عضو إدارة الجودة بفرع بورسعيد، وحسين السيد عضو إدارة الجودة بمستشفى الحياة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد .

فيما عقد قيادات فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لقاء جديدا مع ممثلى المجتمع المدنى فى مدينة إسنا، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالتواصل المستمر والفعال مع الشارع المصري والمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لاستطلاع آرائهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول الخدمات المقدمة، للعمل على تلبية احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية، مما يحقق أعلى معدلات رضاهم عن الخدمة.

واستهدف اللقاء، تعزيز الوعي حول رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية "نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية"، وأهدافها الاستراتيجية للوصول إلى سعادة ورخاء ورضاء المواطنين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث ضم اللقاء عددًا من مسئولي فرع الهيئة بالأقصر، مع ممثلين عن المجتمع المدني من الشيوخ والعُمَد والشباب المهتمين بقضايا الرعاية الصحية لمركز ومدينة إسنا، والذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المقرر انعقادها خلال الفترة القادمة، للالتقاء بجميع ممثلي المراكز والمدن والقرى بالمحافظة.



دعم 26 متدرب من مدير الوحدات الصحية بالأقصر (1)



دعم 26 متدرب من مدير الوحدات الصحية بالأقصر (2)