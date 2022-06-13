الأقصر تعلن تجاوز 96% من حل شكاوى المواطنين بإجمالى 2021 شكوى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين بمحافظة الأقصر، عن تجاوز المحافظة نسبة 96% فى حل شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلي الوزراء والمحافظين بمتابعة حل شكاوى المواطنين والتواصل معهم من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأوضح مدير إدارة خدمة المواطنين بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم حل 2021 شكوى متنوعة من أصل 2093 شكوى تم تلقيها، حيث يجرى العمل على حل 72 شكوى، موضحاً أنه لا يوجد أى شكاوى لم يتم حسمها خلال شهر مايو الماضي.

وفى نفس السياق، وجه المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بحل مشكلات المواطنين بشكل فورى، وذلك من خلال إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام وجميع المراكز والمدن، وتوجيهاته إلى رؤساء المدن بالتعامل مع المشكلات فى حينه، وكذلك مقابلته للمواطنين فى الجولات التى يقوم بها بصفة مستمرة.

وأشاد محافظ الاقصر، بالجهود التى يبذلها العاملين بمكتب خدمة المواطنين في رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التنسيق والمتابعة مع الهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والاستجابة للطلبات المقدمة، يذكر أن محافظة الأقصر من المحافظات التى تحقق نسب كبيرة فى حل الشكاوى ، طبقا لإحصائيات مجلس الوزراء.

وكان قد أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم تعليماته بعقد لقاءات أسبوعية داخل مجالس المدن المختفة، حيث أنه من المقرر أن يكون اللقاء الأسبوعي بكل مجالس المراكز والمدن على النحو التالي :- (مركز ومدينة أرمنت يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة القرنة يوم الثلاثاء من الساعة 10 وحتى 12 ظهراً - مركز ومدينة الزينية يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الأقصر يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة إسنا يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة البياضية يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الطود يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً )، وذلك بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع بمقر الديوان العام للمحافظة وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجههم.