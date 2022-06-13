خبير: الدولة تتوجه لتغيير النمط الاستثمارى ليكون القطاع الخاص قاطرة التنمية

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن رؤية الدولة الفترة المقبلة، حجم الاستثمارات المصرية مقسمة لجزئين 65% تقوم به الدولة المصرية، و35 % يقوم به القطاع الخاص، وارتأت الدولة أن يحدث تعديل فى المعدلات ليكون للقطاع الخاص دور رئيسى فى الاستثمار سواء كان أجنبى أو محلي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب، على قناة دى إم سى، مع الإعلامية إنجى القاضى، أن فكر الدولة المصرى يتوجه نحو تغيير النمط الاستثمارى ليكون القطاع الخاص قاطرة التنمية فى المرحلة المقبلة، لأن المرحلة الماضية كان لا بد من تواجد الدولة ظر لأنها كانت فترة تأسيسية ولا بد من مشروعات بنية تحتية، وهى غير جاذبة لاستثمار القطاع الخاص بشكل كبير، وبعد وجود البنية التشريعة والتحتية يبنى عليها القطاع الخاص.

وذكر أن الوثيقة الخاصة بملكية الدولة، بيان لحجم المشروعات التى تتواجد الدولة فيها وطريقة خروجها، وهم 3 قطاعات، أحدهم تتخارج منه الدولة خلال 3 سنوات، وقطاع أخر تتواجد فيه الدولة بنسبة قليلة، وقطاع يمثل أمن قومى، والدولة تكون موجودة.