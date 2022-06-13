الرئيس السيسى: إدارة القطاع العام والحكومة ليست الأكفأ.. والقطاع الخاص يتطور

كتب إبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن إدارة القطاع العام والحكومة، لاسيما في المصانع ليست أكفأ إدارة، و"القطاع الخاص حريص على ماله وبيطور في نفسه وبيقلل من تكلفة التشغيل علشان يبقى منافس".

أضاف الرئيس السيسي، في لقائه مع الإعلاميين، على هامش تفقده مشروع المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان، اليوم، الإثنين، أن إعادة الصناعة مرة أخرى في بلد مثل مصر تستغرق وقتا طويلا، وفي حاجة دائما إلى مشاركة القطاع الخاص.

وتابع الرئيس: "إزاي نحافظ على البنية الأساسية اللي اتعملت؟ البنية الأساسية عبارة عن محطات كهرباء، ووسائل نقل وموانئ ومطارات وشبكة طرق قومية وشبكة نقل قومية، والإجراءات اللي بتتعمل دلوقتي بمنح تسعير معين وبقول لشركة شغل ده وحافظي عليه طبقا للعقد، وهناك شركات عندها الخبرات اللازمة للموضوع".