خبير أسواق طاقة: الدولة تتحمل العبء وتطلق مبادرات للتخفيف عن المواطنين

قالت الدكتورة وفاء على خبير أسواق الطاقة، إن العالم يعيش فى حالة من الضبابية بسبب أزمة الطاقة والدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة لتخفيف العبء على الناس على خلفية أزمة روسيا وأوكرنيا التى التقت بظلالها خاصة على الطاقة والغذاء.

وأضافت خبير أسواق الطاقة، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن هناك حس وطنى لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى وإحساسه بالشعب المصرى لذلك قرر تأجيل رفع أسعار الكهرباء.

وتابعت خبير أسواق الطاقة: "الظروف كلها على ارتفاع الأسعار نتيجة ما حدث فى ملف الطاقة، والدولة تتحمل وتطلق مبادرات للتخفيف عن المواطنين وتتحمل العبء عنهم، كما أن الدولة تحملت قبل ذلك عن المصانع وفرق فاتورة الكهرباء خلال أزمة كورونا.