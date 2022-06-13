هندسة عين شمس تشهد أول اجتماع للجنة الطاقة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية

كتب ــ محمود راغب

عقد اليوم الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لمركز تميز للطاقة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ من قبل جامعة أريزونا بكلية الهندسة جامعة عين شمس بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، و الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية هندسة وممثلو الوكالة الامريكية الدولية للتنمية، وممثلو الجامعات المصرية الشريكة من جامعتى أسوان، المنصورة ، وفريق عمل المركز.

والهدف الرئيسي من مركز تميز للطاقة هو بناء قدرات مؤسسات التعليم العالي لدفع الابتكار والتحديث والقدرة التنافسية في القطاعين العام والخاص وتعزيز سياسة الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي ، والمساهمة في حلول لتحديات التنمية في البلاد في قطاع الطاقة.

تم عقد اجتماع اللجنة الاستشارية اليوم وذلك بغرض تقديم لمحة عامة عن أهداف المشروع ومناقشة خارطة الطريق الاستراتيجية للمركز، وبدأ الاجتماع بكلمات افتتاحية من الدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس ، تلاه الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي. الذين أعربوا عن سعادتهم بالتعاون مع مركز التميز للطاقة والجامعات المصرية الشريكة لتحقيق ابحاث تطبيقية وتدريب الخريجين ذوي المهارات العالية والتي تلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع الطاقة داخل مصر .

وتم الاتفاق في ختام المنافشات علي أهمية تطوير الشهادات المهنية للطاقة المتجددة ، وتبادل الدورات التدريبية للطلاب الجامعيين تشجيع ريادة الأعمال و مشاركة القطاع الخاص وكذلك العمل على تطوير السياسات واللوائح الخاصة بالطاقة في مصر.