حملات نظافة وتجميل ورفع إشغالات وتحسين الإنارة بقرى ومدن كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، استمرار أعمال النظافة اليومية والتجميل ورفع الإشغالات وكفاءة الإنارة العامة، بقرى ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار العمل بمنظومة النظافة بأحياء دسوق، ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، فى إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، و رفع مستوي النظافة بأحياء مدينة دسوق جنوب وشمال، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وفريق العمل المعاون، واستمرار تكثيف جهود جهاز النظافة بالقرى على جميع الطرق بمداخل قرى مركز ومدينة دسوق، لمسح وتسوية وتمهيد الشوارع، وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية الى المصالح الحكومية، تنسيقاََ مع جهاز النظافة والتجميل، بالإضافة الى تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس والمرور عليها، و متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحى، بالإضافة إلى استمرار العمل على رفع كفاءة وصيانة الإنارة العامة، بتوابع قرية "محلة ابو على" من ناحية ترعة القضابة طريق دسوق قلين، وجارى العمل بعزبة "القبائل"، وعزبة "البوصة"، وعزبة "أبو السعود"، ومازالت أعمال الصيانة قائمة يوميا وتباعاََ، وذلك في إطار رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى والتوابع.

أشرفَ عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، علي اعمال النظافة اليومية، ومسح الشوارع الرئيسية بمدينة الحامول، و كنس الشوارع ورشها بالمياه، ورفع ناتج التطهير، وتسوية الطريق بعد اعمال تأهيل وتبطين الترع، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأتربة، وتحميلها الي المقالب العمومية.

كما تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار حملات الإشغالات وإزالة المخالفات بشوارع بيلا، والتعديات علي حرم الطريق، والتي شملت الشوارع الرئيسية للمدينة، وذلك لإعادة الانضباط إلي الشوارع، وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات المحال التجارية، والمقاهي، والباعة الجائلين، كما تم رفع جميع التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وذلك لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع علي جميع المستويات، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

وتابع اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، حملات النظافة العامة، التى شملت، رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، مؤكداً على ضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم فورا.



حملات للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات (1)



حملات للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات (2)



حملات للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات (3)



حملات للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات (4)