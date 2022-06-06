محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء كوبريين وتعديل المسارات بالقنطرة البيضاء والمرور

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏‎ تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ‎، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،موقع ‎إنشاء الكوبريين الجديدين على ترعة ميت يزيد بمدينة كفر الشيخ قبالة موقف كفر الشيخ وإدارة المرور، بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرو، لتيسير الحركة المرورية، وحل مشكلة التكدس بمنطقة القنطرة البيضاء، وموقف كفر الشيخ ، كما تابع محافظ كفر الشيخ أعمال تنفيذ الرسومات على الطبيعة للتعديل المسارات بما يضمن انسيابية في الحركة المرورية

‏‎ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بسرعة إنهاء أعمال الكوبريين بمدينة كفر الشيخ، على ترعة ميت يزيد، والآخر قبل مسجد المرور ، لتيسير الحركة المرورية بمنطقة القنطرة البيضاء ليكون مقابلا لإدارة المرور بالقنطرة البيضاء بالمدخل والمخرج الرئيسي لمدينة كفر الشيخ من الناحية الشرقية، والكوبري الأخر على ترعة ميت يزيد مقابل موقف دسوق اسكندرية بجوار الكوبري الحالي.



تفقد موقف كفر الشيخ العمومي



جانب من التفقد



جانب من الجولة_1



متابعة الرسومات



متابعة تنفيذ الرسومات على الواقع



متابعة موقع انشاء الكوبريين