حبس بائع فاكهة 4 أيام لاتهامه بقتل كهربائى فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس بائع لاتهامه بقتل كهربائى بميدان الجيزة، بسبب الخلاف على مكان البيع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مقتل أحد الأشخاص بميدان الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مقتل كهربائى نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

كشفت تحريات رجال المباحث أن بائعا وراء ارتكاب الجريمة، بسبب الخلاف على مكان البيع، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.