جهاز 15 مايو يضىء طريق الأوتوستراد ليتحول من طريق موت إلى شريان حياة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز 15 مايو ، أنه تمت إضاءة طريق الأوتوستراد، وذلك بالتعاون مع محافظة القاهرة، ليتحول من طريق الموت إلى شريان حياة.

وأوضح المهندس خلف الله، أنه بالتنسيق مع محافظة القاهرة وجهاز 15 مايو، تمت إضاءة الطريق بالكامل وتقديم كافة الدعم، وقد أسفرت المجهودات السابقة، عن انطلاق نقطة البداية بالفعل بالبدء في تغييير جميع الكشافات من الصوديم للإضاءة الليد وتغيير كافة الأعمدة التالفة وغير المنتظمة بين الجبلين.

وأشار إلى أن أعمال الإضاءة ستستمر حتى المدخل الجنوبي لمدينة 15 مايو لاستكمال المجهودات التي يقوم بها جهاز مدينة 15 مايو وإعلان تحول مدينة 15 مايو لمنطقة جاذبة كنواة لتحول منطقة جنوب القاهرة، يأتي هذا استمرارًا لتحسن الإنارة والمظهر الجمالي للمدينة وخصوصا المداخل الرئيسية.