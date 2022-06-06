جهاز 15مايو يطرح قطع أراضٍ ترفيهية وصناعية وتجارية

كتب أحمد حسن

أعلن جهاز مدينة 15 مايو، طرح قطع أراضى تجارية وترفيهية وصناعية بالمدينة، وذلك فى إطار خطة المدينة لجذب الاستثمارات .

وأوضح المهندس محمد خلف الله، أن قطعة الأرض بنشاط ترفيهي خدمي تقدر مساحتها 20 الف م2 ، أما قطعة الأرض بنشاط تجاري، فتم تخصيص مساحة 10 آلاف متر مربع بالمركز الرئيسي بالمدينة لتخصيصها نشاط تجارى.

وتابع رئيس جهاز 15 مايو، أنه بالنسبة لقطعة الأرض نشاط صناعي، تم طرح قطعة ارض لاقامة مصنع بمساحة 3950 م٢ .

ويأتى ذلك فى إطار حرص الجهاز لاضافة فرص استثمار لشركاء النجاح والتنميه وفتح آفاق جديده لوضع مدينة 15 مايو علي رأس خريطة الاستثمار في جنوب القاهرة.