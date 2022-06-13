اليوم السابع
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جارديان: اتحاد الصناعة البريطاني يحذر لندن من تجاوز بروتوكول أيرلندا الشمالية

الإثنين، 13 يونيو 2022 10:50 ص
جارديان: اتحاد الصناعة البريطاني يحذر لندن من تجاوز بروتوكول أيرلندا الشمالية بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مجموعة الضغط التجارية الأولى في المملكة المتحدة حذرت الحكومة من أن تهديدها بتجاوز بروتوكول أيرلندا الشمالية يجبر الشركات على التفكير مرة أخرى في الاستثمار في بريطانيا وتسبب في تراجع الاقتصاد.

وقال اتحاد الصناعة البريطاني (CBI) إن المحادثات الفورية مع الاتحاد الأوروبي ، وليس المبالغة السياسية ، ضرورية لحل المأزق بشأن البروتوكول ، الذي يحكم التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى.

وتستعد حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون لإطلاق تشريع جديد يوم الاثنين من شأنه أن يمنح الوزراء سلطة إلغاء أجزاء من البروتوكول ، على الرغم من الانتقادات الشديدة من جانب الشركات ونواب المعارضة والتهديد بالانتقام من بروكسل.

وقال توني دانكر ، المدير العام للبنك المركزي العراقي ، إن التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة الاقتصاد البريطاني حيث تكافح الشركات والأسر مع ارتفاع تكاليف المعيشة ومخاطر الركود التي تلوح في الأفق.

وقال "لا أعتقد أن الوقت قد حان للاستعراض ؛ أعتقد أن الوقت قد حان لعقد صفقة". "أنا أؤيد بشدة وجهة النظر أن الأوروبيين غير مرنين. في الوقت نفسه ، فإن إجراءاتنا - التي قد تأتي يوم الاثنين - لاتخاذ إجراء أحادي الجانب للرد غير مفيدة ".

 

وقال رئيس مجموعة الضغط ، التي تمثل 190 ألف شركة في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، إن عدم اليقين المتجدد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الناجم عن نزاع البروتوكول يضر بالاقتصاد البريطاني. وفي الأسبوع الماضي ، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن تكون المملكة المتحدة ثاني أسوأ دول مجموعة العشرين أداءً العام المقبل ، بعد روسيا.

 

 

 


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برتوكول ايرلندا الشمالية

ايرلندا

بريطانيا العظمى



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