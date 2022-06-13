"تعليم دمياط" تعلن بدء العمل بالأندية الصيفية بالمدارس.. اعرف التفاصيل

دمياط معتز الشربينى

أكد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تم اختيار مدرستين بكل إدارة تعليمية لعمل نادي صيفي خلال العطلة الصيفية لاستقبال الطلاب وتوفير أماكن لممارسة الأنشطة التربوية المتاحة واستثمار وقت فراغ الطلاب، بهدف تزويد الطلاب بالخبرات والمهارات الحياتية المختلفة ووفقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، تحت إشراف يحيي توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وعلاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن تلك الأندية تتضمن أنشطة اجتماعية وثقافية وورش عمل وجلسات عصف ذهني ومحاضرات وندوات ومناقشات جماعية تناقش موضوعات تنمية قيم الولاء والانتماء والمشاركة والتعاون والعمل الجماعي والحفاظ على البيئة ومواجهة العنف والبعد عن التطرف وتقبل ثقافة الاختلاف والحد من ظاهرة التدخين وتعاطي المخدرات وترشيد الاستهلاك والمشروعات القومية التي قامت بها الدولة خلال السنوات السابقة، مؤكداعلي جميع المدارس اعلان عن مواعيد العمل والأنشطة المنفذة بالنادي.

يأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بالطلاب أثناء العطلة الصيفية واهتمامها بالأنشطة التربوية الصيفية وأهميتها في استمرار بناء شخصية الطالب وصقل قدراته ومهاراته وتزويده بالمعارف المختلفة.