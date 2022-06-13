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"تعليم دمياط" تحصد 4 مراكز على مستوى الجمهورية فى المسابقة البحثية المسيحية

الإثنين، 13 يونيو 2022 01:56 م
"تعليم دمياط" تحصد 4 مراكز على مستوى الجمهورية فى المسابقة البحثية المسيحية الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
دمياط- معتز الشربينى

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أكد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، حصول توجيه عام التربية الدينية المسيحية على أربعة مراكز متقدمة بالمسابقة البحثية المسيحية المقامة بالتعاون بين الكنيسة المصرية ووزارة التربية والتعليم للعام الثالث على التوالى، والتى شارك فيها أكثر من 41 ألف مشترك من الدارسين والمدرسين فى كافة المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية.

وهنأ وكيل الوزارة، توجيه عام التربية الدينية المسيحية بالمديرية بقيادة ماهر وليم على المراكز المشرفة التى حصلت عليها المديرية، كما هنأ التلميذ بيتر مخلص عاطف ميخائيل لحصوله على المركز السادس والتلميذة ارسالى ميلاد كامل لحصولها على المركز الثالث وذلك عن المرحلة الابتدائية.

كما هنأ وكيل الوزارة، الطالبة ناردين سامح فؤاد ميخائيل لحصولها على المركز الثالث عن المرحلة الثانوية وأمل عاطف ميخائيل لحصولها على المركز التاسع بمسابقة المعلمين والموجهين، متمنيا لهم دوام التوفيق ومزيدا من التميز والنجاح.

 


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