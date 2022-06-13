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تعليم الوادى الجديد: تحقيق المركز الرابع على مستوى الجمهورية بمسابقات الفنون المسرحية

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:21 م
تعليم الوادى الجديد: تحقيق المركز الرابع على مستوى الجمهورية بمسابقات الفنون المسرحية وكيل تعليم الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين ، حصول قطاع تعليم المحافظة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بمسابقة الفنون المسرحية والتى جرى تنفيذها إشراف مدير عام الخدمات التربوية و بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام التربية المسرحية .و شارك بها طلاب الإدارات التعليمية المختلفة ( الخارجة _ الداخلة _ باريس ) .

وأوضح الدكتور جمال أن فرق المسرح المدرسى بالإدارات التعليمية نجحت فى الحصول على المركز الرابع بمسابقة مسرحة المناهج (مرحلة التعليم الأساسى ) .موجها التهنئة لجميع الطلاب الفائزين .

وبعث مدير التعليم خالص الشكر والتقدير لإدارات الخارجة والداخلة وباريس وتوجيه التربية المسرحية لهذا الجهد المتميز والحرص على تنمية المواهب الطلابية واستغلالها في إثراء العملية التعليمية من خلال الأنشطة التربوية والتى تعد إحدى الركائز الأساسية في تنمية شخصية الطالب و إكتشاف مواهبه وقدراته والعمل على صقلها.

 


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