تشريح جثة كهربائى قتل على يد بائع متجول بسبب خلافات بينهما فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول مقتل بائع لكهربائى، بسبب الخلاف على مكان البيع، في الجيزة، كما أمرت بتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة.

كشفت التحقيقات الأولية أن مشاجرة عنيفة نشبت بين كهربائى وبائع متجول، بسبب خلاف على مكان البيع، دفع الأخير للاعتداء على الأول بسلاح أبيض، فسقط غارقا في دمائه وفارق الحياة.

وتحقق النيابة العامة مع المتهم، بعدما تمكن رجال الأمن من ضبطه، حيث وجهت له تهمة القتل، وأمرت بالتحفظ على السلاح المضبوط بحوزته وعرضه على المعمل الجنائى لفحصه.