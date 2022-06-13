تداول 6406 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و292 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 6406 أطنان بضائع عامة متنوعة و 292 شاحنة و 17 سيارة ملاكي اليوم الاثنين، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 8 سفن .

وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 6059 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 237 شاحنة ، 12 سيارة، كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 347 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 55 شاحنة، 5 ملاكي .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة AMIRA MIRO قادمة من قبرص فارغة لشحن فوسفات ، كما تم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس باجمالي 107 شاحنات بحمولة 2716 طن بضائع عامة ومتنوعة 1 ملاكي والسفينة عمان باجمالي 5 شاحنة بحمولة 61 طن بضائع عامة ومتنوعة و 7 ملاكي والسفينة امل باجمالي 82 شاحنة بحمولة 2074 طن بضائع عامة ومتنوعة و4 ملاكى.

كما استقبل ميناء نويبع العبارة ايلة والعبارة بريدج باجمالي 16 شاحنة بحمولة 347 طن بضائع عامة و 39 شاحنة فارغة ، 5 ملاكي، وتم مغادرة العبارة ايلة والعبارة بريدج باجمالي 43 شاحنة بحمولة 1208 طن بضائع عامة، سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1463 راكب بموانئها المختلفة .