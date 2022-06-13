اليوم السابع
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تحرير محاضر للمزارعين الممتنعين عن توريد الكميات المقررة من القمح لشون بورسعيد

الإثنين، 13 يونيو 2022 12:52 م
تحرير محاضر للمزارعين الممتنعين عن توريد الكميات المقررة من القمح لشون بورسعيد توريد قمح - أرشيفية
بورسعيد- محمد فرج

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أكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد ، فى تصريحات صحفية، أنه إيماءً إلى التوجيهات الوزارية الواردة بشأن التداول والتعامل على القمح موسم 2022 فضلاً عن التوجيه الوزارى رقمى 10 و13 والقرار الوزارى رقم 76 لسنة 2022 والصادر من وزير التموين، تم تشكيل لجان متابعة وحصر لمساحات الأراضى المزروعة بالقمح للتأكد من موقف الحصاد والتوريد، ومن خلال تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل لجنة تضم كلاً من إبراهيم المصرى مدير إدارة تموين الضواحى والجنوب وإبراهيم السايس مدير التعاون الزراعى وحاتم ماهر مفتش صيانة الحبوب وياسر جمعة مفتش رقابة وبالتنسيق والاشتراك مع العقيد سهيل الجبالى رئيس قسم مباحث التموين ببورسعيد.

 وأشار ثابت إلى أنه نتج عن أعمال اللجنة من خلال الحصر الفعلى للكميات المنتجة والموردة بزمام الجمعيات الزراعية، تحرير عدد 2 محضر جنحة لمزارعين لم يوردوا الكميات المطلوبة من القمح طبقاً للمساحات المنزرعة وهى" إثنا عشر إردباً للفدان إلى شون ومطاحن بورسعيد عن طريق لجان الفحص المكلفة بالحصر، وتابع مازالت اللجان تتابع عملها لتطبيق القرارات والتوجيهات بحصر ومتابعة مساحات الأراضى المزروعة بالقمح والتأكد من موقف الحصاد والتوريد .

ومن جانبه يهيب وكيل وزارة التموين المزارعين الذين لم يوردوا القمح للشون ومطاحن بورسعيد والذين لم يستكملوا الكميات المطلوبة بضرورة التوريد حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقاً للتوجيهات الوزارية فى هذا الشأن.


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