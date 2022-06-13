اليوم السابع
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باحث اقتصادى: الرئيس السيسي يريد الحفاظ على معدل الاستهلاك الموجود حاليا

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:29 م
باحث اقتصادى: الرئيس السيسي يريد الحفاظ على معدل الاستهلاك الموجود حاليا محمد شادى
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور محمد شادى الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الطاقة هى المحرك الأساسى للنشاط الاقتصادى وإذا توقفت أسعار الطاقة عن الارتفاع يؤثر على أسعار السلع.

 

وأضاف الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل رفع أسعار الكهرباء له علاقة بالتضخم المرتفع المستورد من الخارج خاصة فى أسعار الغذاء والسكن وهم لهم علاقة بأسعار الطاقة.

 

وتابع الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية: "إذا قللت أسعار الطاقة وقللت ارتفاعها، سيمنع انتقال الصدمة ولو بشكل خفيف إلى السوق المصرية"، موضحا أن رفع أسعار الفائدة سيؤدى إلى أنه سيكون هناك استثمار أقل واستهلاك أقل والرئيس السيسى يريد أن يحافظ على معدل الاستهلاك الموجود حاليا.

 


محمد شادى

مصر

الرئيس السيسى

الطاقه

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