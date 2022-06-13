انطلاق حملة تنظيف طريق كورنيش الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - فريق المحافظات

التقطت عدسة "اليوم السابع" انطلاق حملة مكثفة بطول كورنيش الإسكندرية لغسيله بسيارات الشركة المكلفة بأعمال النظافة .

وقالت الشركة المكلفة بالخدمات البيئية الحديثة المنوط بها أعمال النظافة العامة بالإسكندرية ، إنه تم إطلاق حملة نظافة وتجريد وكنس بطول الكورنيش بفريق عمل من العاملين ومعدات الشركة علي مدار الساعة.



وتأتى هذه الحملة ضمن إطار جهود الدولة للحفاظ على مقدراتها والاهتمام بتوفير حياة كريمة وجو مناسب للمواطنين خلال فترة الصيف بالمدن الساحلية ومنها محافظة الإسكندرية.



وبدأت الشركة أعمالها من منطقة الأنفوشي برأس التين بالجمرك برفع القمامة والأتربة وغسيل الكورنيش والجزيرة الوسطى، مرورا بطول الكورنيش باتجاه منطقة محطة الرمل حتي شرق الكورنيش بشكل كامل .



كما تم توجيه عدد كبير من معدات النظافة لمنطقة شرق الكورنيش للقيام بأعمال النظافة والتجميل، وأن الحملة مستمرة حتى رفع كفاءة مستوى النظافة الكورنيش لاستقبال الصيفين وزائرى محافظة الإسكندرية خلال فترة الصيف.

حملة تنظيف طريق كورنيش الإسكندرية



حملة تنظيف طريق كورنيش الإسكندرية



حملة تنظيف طريق كورنيش الإسكندرية



