امتحانات الثانوية العامة 2022.. المديريات تتأكد من تجهيز المدارس

كتب محمود طه حسين

بدأت المديريات التعليمية المرور على اللجان المخصصة كمقار لامتحانات الثانوية العامة من خلال لجان تراجع تجهيزات المدارس والتأكد من توافر المستلزمات المطلوبة لعقد الاختبارات وأيضا إعادة فرش اللجان الامتحانية وتوزيع المقاعد على الفصول وصيانة أى أجهزة لا تعمل من خاصة المراوح نظرا لارتفاع درجات الحرارة التى تتزامن مع انعقاد الاختبارات، إضافة إلى توفير مبرد مياه فى اللجان، وأيضا تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.