اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 06:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

"اليونيفيل" تطالب الجيش اللبناني بـ"ضمان سلامة" أفرادها

الإثنين، 13 يونيو 2022 05:14 ص
"اليونيفيل" تطالب الجيش اللبناني بـ"ضمان سلامة" أفرادها قوات اليونيفيل
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرضت دورية لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان لتهديدات في منطقة بجنوب لبنان، مما دفع قيادتها إلى دعوة الجيش اللبناني، الأحد، لضمان أمن قواتها في المنطقة، وفق شبكة "سكاي نيوز".

وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، إن دورية روتينية لقوة حفظ السلام اعترضتها السبت "مجموعة من الرجال في ثياب مدنية" قرب قرية عرب اللويزة بجنوب لبنان، مضيفا أن هؤلاء "المدنيين هددوا جنود حفظ السلام وحاولوا نزع أسلحتهم".

وتابع تيننتي في بيان أن "الهجمات والتهديدات وأعمال التخويف ضد حفظة السلام التابعين لليونيفيل...  مصدر قلق بالغ"، ودعا المتحدث "القوات المسلحة اللبنانية إلى ضمان سلامة وأمن وحرية حركة قوات اليونيفيل".

 

 


اليونيفيل

الجيش اللبناني

لبنان

اخبار لبنان



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة