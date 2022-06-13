المرأة بروب العدالة.. استعدادات القاضيات لحلف اليمين بمجلس الدولة "صور"

كتب عبد الله محمود

استعدادات مكثفة تُجرى بمجلس الدولة تمهيدا لحلق القاضيات اليمين واستلام العمل، في إطار الحرص على دعم المرأة المصرية.

وهنأت إدارة مجلس الدولة، القاضيات المعينات في وظيفتي (مستشار مساعد من الفئة (ب)، ونائب بمجلس الدولة)، بالقرار الجمهوري رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٢، وتتمنى لهن حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.

واوضح المجلس، أنه وحتى يتم استكمال إجراءات تعيينهن، يتعين مراعاة مايلي:

1_تحـدد يوم الإثنين الموافق 13 يونيو موعداً لحلف اليمين واستلام العمل.

2_ الحضور بالزي الرسمي بلون داكن.

3_ عدد 5 صور شخصية حديثة (زي رسمي بلون داكن، خلفية بيضاء سادة).

4_ عدد 3 صور بطاقة الرقم القومي (وجهان - بحجمها الطبيعي).

يتم استكمال المستندات التالية قبل حلف اليمين:

1_ إقرار الذمة المالية (من البريد).

2_ ما يفيد تقديم الاستقالة من الهيئة القضائية التي تعمل بها اعتباراً مـن تاريخ حلف اليمين وتسلم العمل بالمجلس.