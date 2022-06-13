قال المتحدث الصحفى للرئاسة الروسى "الكرملين"، دميترى بيسكوف، "إن حديث الرئيس فلادمير بوتين فى أثناء الجلسة الافتتاحية لمنتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى 17 يونيو الجارى سيكون مهما للغاية".
وأضاف بيسكوف، اليوم الاثنين، أن "رئيس الدولة سيتطرق في حديثه لتأثير العقوبات المفروضة ضد روسيا على ارتفاع أسعار موارد الطاقة والأزمة الغذائية في العالم"، مشيرا إلى أن العالم يرى حاليا تداعيات هذه العقوبات على روسيا.
وتابع أن "هذه العقوبات تضرب بأسعار الطاقة والمواد الغذائية وغيرها".
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