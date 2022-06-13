وأضاف بيسكوف، اليوم الاثنين، أن "رئيس الدولة سيتطرق في حديثه لتأثير العقوبات المفروضة ضد روسيا على ارتفاع أسعار موارد الطاقة والأزمة الغذائية في العالم"، مشيرا إلى أن العالم يرى حاليا تداعيات هذه العقوبات على روسيا.

وتابع أن "هذه العقوبات تضرب بأسعار الطاقة والمواد الغذائية وغيرها".