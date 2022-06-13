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العقود الآجلة للنفط الأمريكى تسجل عند التسوية 120.93 دولار للبرميل

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:13 م
العقود الآجلة للنفط الأمريكى تسجل عند التسوية 120.93 دولار للبرميل النفط
كتب أحمد عرفة

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سجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكى عند التسوية 120.93 دولار للبرميل، في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، عن رغبته فى "إعادة تقييم" القانون المتعلّق بالنفقات العسكرية الفرنسية عن الفترة الممتدة بين 2019-2025، بهدف "تعديل الوسائل في مواجهة التهديدات"، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

 

وقال ماكرون أثناء افتتاح المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين "يوروساتوري"، حسبما نقلت وسائل الإعلام الفرنسية، "طلبتُ من وزير "الجيوش" ورئيس أركان الجيوش أن يجروا في الأسابيع المقبلة إعادة تقييم لقانون البرمجة العسكرية في ضوء السياق الجيوسياسي".

 

واعتبر أن فرنسا "دخلت في اقتصاد الحرب الذي أعتقد أننا سننظم أنفسنا على أساسه على المدى الطويل".

 

 


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