السجن المشدد 15 عاما لعاطل بتهمة التعدى على طفل تحت التهديد بالضرب بقنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى عبدالجواد إسماعيل، وأحمد عبد الحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة استدراج طفل والتعدى عليه تحت التهديد.



وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على حسين.م، 24 عاما، عاطل ومقيم بالصالحية، بتهمة خطف بطريق التحايل للطفل عبد الهادي.م، 7 سنوات، أثناء سيره فى الطريق والذهاب إلى المنزل، واستدراجه ثم التعدى عليه تحت تهديد ضربه بالحزام.



تم إحالة القضية التى تحمل رقم 10700 لسنة 2021 والمقيدة برقم 2074 لسنة 2021 كلى قنا والتى قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما.