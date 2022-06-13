اليوم السابع
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الزراعة: الرئيس السيسي يضع قضية الأمن الغذائى فى الأولويات منذ توليه الحكم

الإثنين، 13 يونيو 2022 08:22 م
الزراعة: الرئيس السيسي يضع قضية الأمن الغذائى فى الأولويات منذ توليه الحكم الدكتور مصطفى الصياد صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن نحن المصريون محظوظون بالقيادة السياسية للتخطيط والمتابعة والفكر عالى المستوى، موضحا أن الرئيس يضع الأمن الغذائي فى الأولويات منذ توليه الحكم، وكذلك الحكومة ووزارة الزراعة عملوا بخطة ممنهجة فى هذا المجال. 

 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنها منظومة متكاملة، ولتحقيقها سواء إنتاج لحوم أو ألبان، ورائه مجهود وعمل كبير مخطط، ومن الجيد أنان بدأنا قبل الأزمة الأخيرة، لافتا إلى أنه يتم توفير الرؤوس عالية الإنتاج، وهذا عبر مشروعات كبيرة لتكون النواة لسلالات عالية الإنتاج، ونأخذ منها ونعطى صغار المربين.

 

ولفت إلى أن تم افتتاح خمسة مشروعات عملاقة فى إنتاج اللحوم والألبان، تحدث توازن فى الأسعار، لافتا إلى أن الزيادة فى اللحوم لم تكن كبيرة لأن مشروعات الدولة التى لا تنظر فيها للربح وطنت صناعة اللحوم والألبان فامتصت جزء كبير من الزيادة فى الأسعار. 

 

وذكر أنه وصلنا لـ10 مليارات جنيه دعم المشروع القومى للبتلو يستفيد منه 41 ألف أسرة من المربين، وأكثر من 460 ألف رأس دخلوا فى المشروع، لافتا إلى أن جزء كبير من الأراضى التى تستصلحها الدولة حاليا لإنتاج الأعلاف وتقليل تكلفة الاستيراد. 

 

ونوه إلى أن المشروع القومى الذى افتتحه الرئيس السيسى اليوم متكامل من كل الجوانب بهدف التطوير المستمر فى مجال الإنتاج الحيوانى، مؤكدا أن الدولة تقوم بمساندة وتقديم الدعم لصغار المزارعين فى مشروعات توفير الماشية عالية الجودة بالتعاون مع المجتمع المدني. 


الرئيس السيسي

وزارة الزراعه

المشروع القومي للبتلو

الإنتاج الحيواني



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