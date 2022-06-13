الرى: تنفيذ مشروعات فى مجال الموارد المائية بتكلفة 13.35 مليار جنيه

كتبت ـ أسماء نصار

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى ، اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، لاستعراض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وصرح عبد العاطى، بأن الوزارة تشارك بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق، وتوفير فرص العمل، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

وأوضح عبد العاطى، أن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في 45 مركزا من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية ، وبتكلفة تصل إلى حوالى 13.35 مليار جنيه.

وأضاف أنه تم ويجرى تأهيل 1152 ترعة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالى 2274 كم ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1743 كيلو مترا، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياة كريمة لـ 4017 كيلو مترا، كما انتهت الوزارة من تنفيذ عدد 2 عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظتى المنيا وأسوان وجارى تنفيذ 4 عمليات أخرى للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة ، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة ، فيما تم الانتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 متر بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

وأوضح عبد العاطى، أن الوزارة قامت بتدبير عدد (105) قطع من الأراضى من منافع الري بمساحة 187 ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ) ، وذلك لإقامة (112) مشروعا خدميا عليها مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف) ، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من هذه الأراضي بعدد (٤٨) قطعة أرض ، يليها مشروعات مراكز الشباب (12) قطعة ، ثم المراكز الطبية والمواقف النموذجية (6 قطع لكل منها) ، المدارس والأسواق الحضرية (٥ قطع لكل منها) ، وغيرها.

وأضاف أنه يتم متابعة مؤشرات التقدم في تنفيذ مشروعات الوزارة داخل المبادرة من خلال منصة رقمية تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض المؤشرات المختلفة لمعدلات الإنجاز في المشروعات على مستوي المحافظات والمراكز المختلفة.