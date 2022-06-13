الرئيس الفلسطينى محمود عباس يصل قبرص فى زيارة رسمية

كتب: أحمد جمعة

وصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وكان في استقبال أبو مازن – بحسب وكالة وفا - وزير خارجية جمهورية قبرص يوانيس كاسوليديس، ومن المقرر أن يجتمع عباس خلال الزيارة مع كبار المسؤولين وفي مقدمتهم الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، ويبحث معه آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتطورات السياسية في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ويرافق الرئيس الفلسطينى في زيارته، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة الفلسطينية رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الفلسطيني مصطفى أبو الرب، وسفير دولة فلسطين لدى قبرص عبد الله العطاري.