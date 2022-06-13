اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 06:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الفلسطينى محمود عباس يصل قبرص فى زيارة رسمية

الإثنين، 13 يونيو 2022 05:26 م
الرئيس الفلسطينى محمود عباس يصل قبرص فى زيارة رسمية الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وكان في استقبال أبو مازن – بحسب وكالة وفا - وزير خارجية جمهورية قبرص يوانيس كاسوليديس، ومن المقرر أن يجتمع عباس خلال الزيارة مع كبار المسؤولين وفي مقدمتهم الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، ويبحث معه آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتطورات السياسية في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ويرافق الرئيس الفلسطينى في زيارته، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة الفلسطينية رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الفلسطيني مصطفى أبو الرب، وسفير دولة فلسطين لدى قبرص عبد الله العطاري.

 

 


أبو مازن

الرئيس الفلسطيني

محمود عباس أبو مازن

وزيره خارجيه قبرص

اخبار قبرص



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة