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الرئيس السيسي: لسه عظمنا ما نشفش.. وبنام وأحلم بـ 10 تريليونات دولار

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:46 ص
الرئيس السيسي: لسه عظمنا ما نشفش.. وبنام وأحلم بـ 10 تريليونات دولار الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محسن البديوى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية زيادة توريد محصول القمح، قائلًا:" لو فيه فرصة إن مزيد من التوزيع والتسليم للقمح ويبقوا 9 و 10 ملايين طن، وخلوا بالكم فضل كبير من ربنا إننا مرينا بأزمتين كبار، وأثروا على العالم كله، وكنا جزء كبير منهم، وإحنا لسه عظمنا ما نشفش".
 
وأضاف خلال كلمته بافتتاح مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات في محافظة المنوفية، :"بقول عظمنا ينشف لما تلاقوا دخلي تريليون دولار في السنة.. ووقتها يبقوا تحاسبوني، ولكن نحلم ونجري على حلمنا دا.. أنا بنام وأحلم بدخل تريليون دولار، و10 تريليون دولار، وإن ذلك ليس ببعيد على الله سبحان وتعالي، وكل وقت بقول لك الحمد والشكر رغم كل الظروف التي نحن فيها، وأقدر أقول معندناش مشكلة في حاجة والحمدالله، كل حاجة بزيادة عشان دي مصر، وعشان فضل وعطف وكرم ربنا اللى بيراضينا وهو قادر على ذلك".
 
 

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