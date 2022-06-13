اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 10:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي عن الحوار الوطنى: لازم يبقى أرضية مشتركة تجمعنا ونسمع بعض

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:24 م
الرئيس السيسي عن الحوار الوطنى: لازم يبقى أرضية مشتركة تجمعنا ونسمع بعض الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية الحوار الوطنى داخل الدولة فى الفترة المقبلة، قائلا: "نبقى مستعدين كلنا إن إحنا نسمع بعضنا، ويبقى فيه أرضية مشتركة تجمعنا، نتكلم بقى مرة مع بعض، وتنقد وتقول اللى أنت عايزه، وأنا أرد عليك، وحتى لو كان ردى موضوعى ومقنع ومش قابله، أنا قابل إنك أنت ماتبقبلهوش لأن إحنا لا يمكن أبدا هنجتمع على رأى واحد.. ده مش طبيعى، نجتمع على حاجة واحدة إن البلد دى نحافظ عليها".

 

أضاف الرئيس السيسى، فى لقائه مع الإعلاميين على هامش تفقده مشروع المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان، اليوم، الإثنين، أن الدولة المصرية حريصة على عدم توقف مستلزمات الإنتاج، مردفا: "وده كلام مش سياسى لأننا مش هنقدر نتحمل المصانع دى تتوقف والناس اللى فيها تبقى فى الشارع".

 

وطالب الرئيس السيسى تدخل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، للحديث عن مستلزمات الإنتاج، والذى بدوره قال: "مستلزمات الإنتاج 54 مليار فى السنة"، وتابع الرئيس بعد نهاية حديث مدبولى، قائلا: "إحنا حريصين نستمر بيهم، ومش حريصين كلام، ولكن إجراءات والدنيا ماشية، ولكن الأزمة الموجودة فى العالم كله وسلاسل التوريد مأثرة على حاجات كتير، حتى المصانع التى تعاقدنا عليها منذ 3 أو 4 سنوات بعضها متأثر إن الحاجات مش بتوصل لحد دلوقتى، ولكن كدولة وفتح والاعتمادات لمستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية مفيش فيها كلام".

 


الرئيس السيسى

اخبار مصر

الحوار الوطنى

الانتاج الحيوانى

لقاء الرئيس السيسى بالاعلاميين



الموضوعات المتعلقة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يوفد مندوبا لتقديم العزاء في الكاتب الصحفي ياسر رزق

السبت، 29 يناير 2022 12:37 م

النائب محمد حلاوة: القمة الثنائية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشقيقه الجزائرى عبد المجيد تبون دفعة كبيرة لإحياء العمل العربى المشترك.. تطابق وجهات النظر بشأن الملف الليبى والمصالحة الفلسطينية ومواجهة الإرهاب

الثلاثاء، 25 يناير 2022 04:49 م

رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن تكريمه بالإمارات: مبروك لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي

الثلاثاء، 11 يناير 2022 09:32 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة