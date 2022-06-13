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الرئيس السيسي: بلدنا توقفت 50 سنة.. مصر كبرت كحجم لكن مواردها ما زادتش

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:40 ص
الرئيس السيسي: بلدنا توقفت 50 سنة.. مصر كبرت كحجم لكن مواردها ما زادتش الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بلدنا توقفت 50 سنة، متفكرش ولا تكبر، والبلد كبرت قوى ومصر كبرت كحجم لكن قدراتها مواردها ما زادتش زيها، فغصب عنك وعننا مش هينفع معدلات العمل مش هاتبقى متسارعة، لازم تبقا قفزة تجرى وتنط، طيب نمشى براحة مش هينفع بالفعل متأخرين كتير".
 
ووجه الرئيس السيسي الشكر لمساهمي مشروعات القطاع الخاص خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان، قائلا: "بوجه الشكر لكل من ساهم في هذه المشروعات خاصة القطاع الخاص، وبقوله مرحب بيك دائما وحقوقك محفوظة وفكرك وإدارتك مقدرة لأننا محتاجينها".
 

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