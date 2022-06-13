وفي آخر تحديث استخباراتي لها بشأن الوضع في أوكرانيا، ذكرت الوزارة أن القطاع المركزي البالغ طوله 90 كم من خط الجبهة الروسي في دونباس يقع غربي نهر سيفيرسكي دونتس، ولكي تنجح روسيا في المرحلة العماليتية الحالية لهجومها على دونباس، فإنها إما ستضطر إلى استكمال مناورات المرافقة الطموحة، أو تنفيذ عمليات عبور النهر الهجومية، بحسب ما نقلته صحيفة "الجادريان" البريطانية.

وأضاف تحديث الوزارة أن القوات الأوكرانية تمكنت في كثير الأحيان من هدم الجسور قبل انسحابها من مواقعها، فيما كافحت روسيا من أجل إجراء التنسيق المعقد اللازم لتنفيذ عمليات عبور النهر الواسعة النطاق تحت النيران بنجاح.

