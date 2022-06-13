الداخلية تراقب الأسواق على مدار الساعة.. ضبط 608 مخابز مخالفة في حملات رقابية

محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (408) قضايا تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من (64) طن مواد غذائية وغير غذائية.

ونجحت الجهود فى مجالى حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة في ضبط أكثر من (31) طن مواد غذائية وغير غذائية.

وأسفرت الجهود فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية عن ضبط أكثر من (32) طنا، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (608) قضايا من بينها (98) قضية "خبز ناقص الوزن" و (73) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط (6) قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من (22) طن أقماح محلية.