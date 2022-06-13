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الجيش الفرنسى يغادر قاعدة عسكرية بـ"مالى" فى آخر مرحلة من الانسحاب الكامل

الإثنين، 13 يونيو 2022 06:08 م
الجيش الفرنسى يغادر قاعدة عسكرية بـ"مالى" فى آخر مرحلة من الانسحاب الكامل مالى
كتب أحمد عرفة

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أعلن الجيش الفرنسي مغادرة قاعدة عسكرية في مالي، في آخر مرحلة من الانسحاب الكامل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

و يعقد مجلس الأمن اليوم الإثنين جلسة إحاطة ربع سنوية حول الأوضاع فى مالي، تليها مشاورات مغلقة .

وسيقوم الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) كلمة بإيجاز حول الأوضاع، يأتي ذلك بمشاركة وزير الخارجية المالي الانتقالي عبد الله ديوب، كما سيناقش أعضاء المجلس مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ، والذي سيبدأ الأعضاء التفاوض بشأنه قريبًا حيث من المقرر أن تنتهي ولاية مينوسما في 30 يونيو.

 

 


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