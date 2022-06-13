اليوم السابع
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الإثنين، 13 يونيو 2022 09:49 ص
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الأوضاع فى مالى على طاولة مجلس الأمن اليوم

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:39 ص
الأوضاع فى مالى على طاولة مجلس الأمن اليوم مجلس الامن ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

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يعقد مجلس الأمن اليوم الإثنين جلسة إحاطة ربع سنوية حول الأوضاع فى مالي، تليها مشاورات مغلقة فيما سيقوم الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) الجاسيم وين بإيجاز حول الأوضاع، يأتي ذلك بمشاركة وزير الخارجية المالي الانتقالي عبد الله ديوب، كما سيناقش أعضاء المجلس مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ، والذي سيبدأ الأعضاء التفاوض بشأنه قريبًا حيث من المقرر أن تنتهي ولاية مينوسما في 30 يونيو.

 

ووفق تقرير  مجلس الامن ستجرى مفاوضات تجديد الولاية القادمة على خلفية التغييرات الرئيسية في المشهد الأمني ​​في مالي ، فمنذ أواخر العام الماضي ، وصلت التوترات بين السلطات الانتقالية في مالي إلى ذروتها في فبراير ، فيما انهت فرنسا وشركاؤها من أوروبا  إنهاء عملياتهم لمكافحة الإرهاب في مالي وأنهت مالي مشاركتها في القوة الإقليمية لمكافحة الإرهاب ، المجموعة الخماسية للقوة المشتركة لمنطقة الساحل (FC-G5S).

 

 


الأمم المتحدة

مجلس الامن

مالى

الإرهاب



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