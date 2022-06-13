الجامعة العربية: نحرص على تعزيز دور مجلس وزراء الإعلام العرب

بيشوى رمزى

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابى، إن الجامعة العربية حرصت على بلورة مشروع جائزة التميز الإعلامى العربى فى ضوء قرار مجلس وزراء الإعلام العرب الصادر عن دورته العادية (46)، كأحد الأنشطة التي يتم تنظيمها في إطار الاحتفال بيوم الإعلام العربي سنوياً (21 ابريل)، وتهدف إلى تكريم الشخصيات والمؤسسات الإعلامية العربية، التي قدمت اسهامات جليلة وأعمالاً متميزة تخدم قضايا أمتنا العربية.

وأضاف خطابي في كلمته أمام اجتماع فريق تطوير جائزة التميز الإعلامي العربي اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة، أنه قد تم تنظيم ست دورات متتالية للجائزة من عام 2016 إلى عام 2021 خُصصت لمجالات متنوعة، وتحت شعارات مختلفة، وهي "دور الإعلام العربي في مكافحة الإرهاب"، و"دور الإذاعة المسموعة في خدمة المجتمع"، و"التلفزيون نبض الامة العربية"، و"القدس في عيون الإعلام"، و"وكالات الأنباء العربية: مهنية- موضوعية- مصداقية"، وكان أخرها الدورة التي تم تخصيصها لمجال "الإعلام التنموي."

وأشار إلى حرص الأمانة العامة الدائم على تعزيز عمل مجلس وزراء الإعلام العرب، وما يقتضيه ذلك من متابعة مستمرة للمشهد الإعلامي العربي، وطرح المرئيات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تحديث وتطوير بنود جدول الأعمال، وبالصورة التي تواكب تطورات العصر، وتصب في مصلحة العمل الإعلامي العربي المشترك؛ عرضت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب على اجتماع الدورة العادية (95) للجنة الدائمة للإعلام العربي مقترحاً، اعتمده المجلس، حول تطوير جائزة التميز الإعلامي العربي من خلال تشكيل فريق عمل من الخبراء الإعلاميين ليقوم بوضع تصور متكامل مبني على عدة عناصر، ومن ضمنها التنوع في القضايا، الحث على روح الابتكار، التعبير عن القضايا الواقعية التي تهم الشعوب العربية.

واستطرد خطابي أن مقترح الأمانة العامة بشأن تطوير الجائزة حقق تجاوباً من الدول الأعضاء، حيث ورد إليها مرئيات ومقترحات بناءة وجديدة، والتي مما لا شك فيه ستسهم في الخروج بتصور جديد ومتميز يليق بأهمية هذه الجائزة وقيمتها المعنوية والأدبية كأداة تشجيعية وداعمة لإعلامنا العربي.

وشدد على ثقة الأمانة العامة في أن الخبرة الإعلامية لأعضاء الفريق ستثري نقاشات هذا الاجتماع وستحقق النتائج المرجوة منه.