اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 08:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن تبدأ صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة لشهر يونيو الأربعاء

الإثنين، 13 يونيو 2022 08:00 ص
التضامن تبدأ صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة لشهر يونيو الأربعاء تكافل وكرامة
كتب ـ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة "عن شهر يونيو الجاري اعتبارا من  الأربعاء المقبل.
 
ويأتي ذلك في الوقت الذى بدأت فيه وزارة التضامن الاجتماعي  فى دخول أسرة جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة" اعتبارا من أبريل 2022 الماضى  بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية خاصة مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وأن من ضمن الفئات التي يتم دخولها ضمن برنامج الدعم النقدي" تكافل وكرامة "الأرامل والمطلقات و السيدات المعيلات وذوات الإعاقة وغيرهم من الأسر الأولى بالرعاية.
 
كما يواصل بنك ناصر الاجتماعى فى صرف معاشات يونيو، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة.
 
فيما يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
 
 
 

التضامن

المستفيدين من تكافل وكرامة

مساعدات تكافل وكرامة

تكافل وكرامه



الموضوعات المتعلقة

مجلس الشيوخ يقر قانون خطة التنمية 22/23 هذا الأسبوع.. ويؤكد: الحكومة اتخذت حزمة إجراءات اجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه.. زيادة المعاشات 13% وضم 400 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.. وزيادة العلاوة الدورية

السبت، 11 يونيو 2022 02:00 ص

التخطيط: 3.8 مليون أسرة تستفيد من تكافل وكرامة بتكلفة 19 مليار جنيه

الجمعة، 10 يونيو 2022 01:00 ص

8 سنوات إنجازات فى عهد الرئيس السيسي.. حياة كريمة وتكافل وكرامة مبادرات مضيئة نالتا إشادة العالم.. الأمم المتحدة: أحد أهم برامج الضمان الاجتماعى عالمياً.. والاستثمارات بالمحافظات الأشد فقرا ارتفعت لـ 340%

الخميس، 09 يونيو 2022 04:00 م

تعرف على الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة ولديها أطفال من 12 لـ 18 عاما.. إنفوجراف

الأربعاء، 08 يونيو 2022 05:00 م

"التضامن" تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة عن يونيو منتصف الشهر

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة