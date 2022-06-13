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الأمم المتحدة: القصف بدونيتسك يوميا يؤدى إلى وقوع خسائر فى صفوف المدنيين

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:55 م
الأمم المتحدة: القصف بدونيتسك يوميا يؤدى إلى وقوع خسائر فى صفوف المدنيين اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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علّق ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على استهداف التشكيلات المسلحة الأوكرانية سوقا شعبيا فى مدينة دونيتسك راح ضحيته عددا من المدنيين، داعيا إلى الامتثال للقانون الدولى وضمان سلامة المدنيين، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن القصف والتفجير بشكل يومى يؤدى إلى وقوع خسائر فى صفوف المدنيين، وعانت مناطق تقع بجوار منشآت الأمم المتحدة من القتال.

 

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنه على سبيل المثال، أصيب سوق ومبنى سكنى فى دونيتسك صباح الإثنين، وسقطت قذيفة فى مناطق مأهولة فى وسط المدينة على بعد 50 مترا من مجمع الأمم المتحدة، داعيا جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولى وحماية السكان المدنيين.

 

 ولفت المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن قدرات الأمم المتحدة على مساعدة المدنيين محدودة بسبب المخاوف الأمنية والصعوبات البيروقراطية.


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