مدينة الطود بالأقصر تستعد لعودة مناقشة وحل شكاوى المواطنين فى اللقاء المفتوح

الأقصر- أحمد مرعى

صرح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، إنه يتم الاستعداد لعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين من أهالي مدينة الطود، وذلك لعرض مشاكلهم وحلها في أسرع وقت ممكن بالإضافة لحل الأزمات الطارئة أولاً بأول.

وأضاف الدكتور محمد محمود رزق لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر عقد اللقاء الأسبوعي للمواطنين بمركز ومدينة الطود كل يوم إثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بعودة اللقاء الأسبوعي مع المواطنين بالمدن والمراكز في نطاق المحافظة .

وأكد رئيس مركز ومدينة الطود، أنه سيتم عقد أول لقاء مع المواطنين اليوم الإثنين، وذلك للتيسير على المواطنين، وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجههم من المسؤولين، وعلى من يرغب بعرض شكواه لرئيس المدينة عليه التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين مسبقاً بمقر المدينة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء عقد اللقاء الإسبوعي.

وكان قد أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم تعليماته بعقد لقاءات أسبوعية داخل مجالس المدن المختفة، حيث أنه من المقرر أن يكون اللقاء الأسبوعي بكل مجالس المراكز والمدن على النحو التالي :- (مركز ومدينة أرمنت يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة القرنة يوم الثلاثاء من الساعة 10 وحتى 12 ظهراً - مركز ومدينة الزينية يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الأقصر يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة أسنا يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة البياضية يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الطود يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً )، وذلك بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع بمقر الديوان العام للمحافظة وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجههم.