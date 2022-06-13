الأقصر تستضيف احتفالية بدء الخطة الإستراتيجية لشركات مياه الشرب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، برئاسة اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، إحتفالية الخطة الاستراتيجية لتكريم شركات المياه لكل من محافظات قنا وسوهاج وأسيوط، والمقامة بمحافظة الأقصر خلال يومي الأحد والاثنين 12 ــ 13 يونيو 2022م، والتي جاءت بحضور رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات، وحضور السيد عمرو الماحي، رئيس قطاع تطوير الأداء المؤسسي بالشركة القابضة، والمهندس عاطف عزت، مدير برامج دعم مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ومن جانبه أكد رئيس شركة مياه الأقصر أثناء ترحيبه بالحضور أن محافظة الأقصر تسعد دائماً بلقاء الأشقاء من جميع الشركات التابعة وتحرص على تقديم كل الدعم لهم بهدف إرساء دعائم الخطة الاستراتيجية والتى بدأت خطواتها الأولى بشركة الأقصر وتنتظر الوصول للمنتج النهائي الذي سوف تسير عليه الشركة خلال الخمس الأعوام القادمة فى إطار الأسس السليمة للتطوير وفق منهجية علمية يصيغها ويضع بنودها أبناء الشركة من جميع الإدارات القطاعات

كما شهدت الاحتفالية تكريم المشاركين من من تلك الشركات، الذين أنهوا وضع الخطة الاستراتيجية لشركاتهم، وشملت قطاعات المعامل والدعم الفني والقطاع المالي والقطاع التجارى ومسئولي العلاقات العامة وخدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات، والتحليل الاقتصادي تعزيزاً للكفاءة التشغيلية والخدمات الفنية والعلاقات مع متلقي الخدمة نحو استدامة جودة مياه الشرب والحفاظ على البيئة.

وكانت قد نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، داخل محافظة الأقصر فعاليات ورشة عمل بعنوان: " الإعلام والتوعية.. شراكة فعالة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه"، والتى ضمت مسئولي الاتصال بالشركات التابعة من إدارات الإعلام والتوعية، وبتمويل وبرعاية منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" لبحث سبل التعاون، وتحديث استراتيجية الإعلام والتوعية، وتفعيل دور الإعلام التوعوي فى تناول القضايا الجماهيرية وتنمية المجتمع ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، خلال الورشة، على اهتمام الدولة بقضية ترشيد استهلاك المياه، ورفع وعى المواطنين بأهمية المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، والتى تتفق مع أهداف التنمية المستدامة، وفي إطار توجهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



الأقصر تستضيف إحتفالية بدء الخطة الإستراتيجية لشركات مياه الشرب (1)



الأقصر تستضيف إحتفالية بدء الخطة الإستراتيجية لشركات مياه الشرب (2)



الأقصر تستضيف إحتفالية بدء الخطة الإستراتيجية لشركات مياه الشرب (3)



الأقصر تستضيف إحتفالية بدء الخطة الإستراتيجية لشركات مياه الشرب (4)



الأقصر تستضيف إحتفالية بدء الخطة الإستراتيجية لشركات مياه الشرب (5)



الأقصر تستضيف إحتفالية بدء الخطة الإستراتيجية لشركات مياه الشرب (6)