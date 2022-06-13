اعرف أفضل نوع سمك بالبحر الأحمر.. يصل سعر الكيلو منه 180 جنيها.. صور

عدة أنواع مختلفة وأشكال ذات ألوان مختلفة من الأسماك داخل حلقة سمك الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، منها أسماك فسفورية مختلفة يطلبها السياح، حيث تعرض داخل حلقة سمك الغردقة المئات من أنواع الأسماك، بينها أفخر أنواع الأسماك وأفضلها وأغلاها سعرا وهى سمكة الناجل.. تعرف عليها:

- سمكة الناجل من الاسماك المقيمة بالبحر الأحمر وهى من أجود أنواع الأسماك وأفضلها

- يصل سعر الكيلو منها 180 جنيها ويفوق الـ 200 جنيه فى أوقات معينة من السنة

- يفضل طهوها داخل طواجن أو قليها وهى من الأسماك التى يفضل كثيرا أهل الغردقة.

- يطلق عليها تجار الأسماك والصيادون فى البحر الأحمر بأنها ملكة الأسماك

- يتم صيدها بالشباك أو بالصنار بمناطق البحر الأحمر المختلفة خاصة الجنوبية منها

يذكر أن تشهد حلقة سمك الغردقة خلال الأيام الحالية إقبالا كبيرا على شراء الاسماك المختلفة بمدينة الغردقة، ويقبل على الأسماك الفسفورية الصغيرة منها السياح الأجانب من جنسيات مختلفة خلال زيارتهم لمدينة الغردقة وخلال الرحلات التى تنظمها شركات السياحة لهم.