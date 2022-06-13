ارتفاع مساحات زراعة القطن لـ 319.5 ألف فدان بزيادة 77.4% فى 17 محافظة

كتب عبد الحليم سالم

ارتفعت زراعات القطن المصري طويل التيلة لـ 319.580 ألف فدان فى 17 محافظة ومنطقة خلال الموسم الجارى وحتى يوم أمس، وذلك بنسبة زيادة فى المساحات تبلغ 77.4‎%‎، مقارنة بالموسم الماضى، وفق بيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وسط توقعات بارتفاع المساحات لنصف مليون فدان لأول مرة منذ نحو 15 عاما .

وكشف الدكتور محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، لـ"اليوم السابع" أن الزراعات القطن المصرى طويل التيلة، ارتفعت بشكل كبير مما يبشر بوصول المساحات لنحو نصف مليون فدان في خطوة هامة نحو استعادة القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية .

د. محمد خضر

أضاف محمد خضر أن إجمالى الزراعات فى وجه بحرى، ارتفعت إلى نحو 293.4 ألف فدان بزيادة تبلغ قرابة 77% مقارنة بالموسم الماضى، فيما ارتفعت مساحات وجه قبلى لـ 26.1 ألف فدان بنسبة زيادة بلغت 75.6%.

وأشار إلى أن محافظة كفر الشيخ، تصدرت الزراعات بواقع 103.5 ألف فدان من صنف جيزة 94، وأصناف أخرى، بنسبة زيادة بلغت بنسبة 82%، تليها محافظة الدقهلية بنحو 56.3 ألف فدان صنف جيزة 94، بنسبة زيادة 89%، ثم محافظة الشرقية بواقع 55.1 ألف فدان من جيزة 94، بنسبة زيادة بلغت 89.4% ، فيما تصدرت محافظة الفيوم زراعات وجه قبلى بنحو 14.6 ألف فدان بنسبة زيادة 68.6‎%‎.

وتشير توقعات الهيئة، لزراعة نحو 412.6 ألف فدان بزيادة تبلغ نحو 177 ألف فدان عن المساحات المنزرعة الموسم الماضى، وذلك فى 17 محافظة ومنطقة، لأول مرة منذ سنوات عديدة، حيث شهت الزراعات تراجعا كبيرا خلال الـ15 سنة الماضية.